"Гастронаследие Львовщины – путь к ЮНЕСКО" – это мероприятие, цель которого популяризировать известные блюда галицкой кухни, среди которых Яворивский пирог. Гостям гастровечера посчастливилось не только отведать кулинарные шедевры шеф-поваров мероприятия Петра Сподарика и Ореста Хоркавого, но и насладиться компанией исследователя украинской кухни Всеволода Полищука.

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Яворивский пирог – давнее блюдо украинской кухни, которой по предварительным данным более 170 лет. Это популярное блюдо галицкой кухни является настоящим наследием и частью нашей культуры, как известный всем борщ и сырник. К сожалению, Яворивский пирог не до конца раскрыт в гастрокультуре Украины, его можно назвать буквально недооцененным. А зря!

Главным месседжем мероприятия "Гастронаследие Львовщины – путь в ЮНЕСКО" был новый взгляд на давнее блюдо, популяризация Яворивского пирога не только среди украинцев, но и среди туристов и гостей наших городов на ресторанном уровне.

Дегустационное меню "Гастронаследие Львовщины – путь в ЮНЕСКО"

Гастровечер начался с одного из вариантов Яворивского пирога " со вчера" . Это тот самый пирог, который мы приготовили, но вчера. Он уже устоявшийся и обжаренный на топленом масле.

Шеф-повара подали его порционными кусочками с ломтиками печеного языка, хрустящим поп-корном из гречихи и гвоздями из свеклы. Дополнили блюдо ароматным зеленым маслом и стаканом ароматного украинского компота.



Яворовский пирог со вчера / Фото Богданны Рыбак

Такой вариант Яворивского пирога прекрасно вписывается в популярное кулинарное течение безотходного производства, ведь блюдо, которое банально не съели вчера, приобретает новые вкусы и краски сегодня. Мы уверены, что такой вариант пирога придется по душе не только ценителям классической украинской кухни, но и современной.

Следующими блюдами от талантливых шеф-поваров были картофельные зразы по галицкому рецепту (с мясом птицы) и чесная чесночная супа с кусочками обжаренного бекона.

Фото презентаций блюд на мероприятии "Гастронаследие Львовщины – путь в ЮНЕСКО":

Презентации блюд (зразы, чесночная зупа, яворовский пирог насвежо, рогалики) / Фото Рыбак Богданна

Перед дегустацией Яворивского пирога , Всеволод Полищук рассказал немного истории самого блюда. Впоследствии гости смогли посмотреть видеоролик о создании пирога руками Петра Сподарика.

На десерт мероприятия "Гастронаследие Львовщины – путь в ЮНЕСКО" подали сладкие рогалики с розой . Презентация и подача не оставила равнодушными ни одного гастровечера. Только представьте высокие вазы, наполненные бутонами розы и сухим льдом. Сквозь его пару виднеется блюдо наполненное рогаликами в тонком слое сахарной пудры.



Всеволод Полищук, Петр Сподарик, Орест Хорьковый, Наталья Табака / Фото Рыбак Богданна

В завершение публика радостно аплодировала всем причастным и с восторгом делилась впечатлениями от вкусов и презентаций.

Яворовский пирог – блюдо, которое несомненно должно быть внесено в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Организаторы и повара показали, что такое простое, на первый взгляд, блюдо из картофеля, гречки и теста может стать настоящим украшением не только обыденного стола, но и подаваться в изысканных ресторанах, в каждом уголке Украины.