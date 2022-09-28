"Гастроспадщина Львівщини – шлях до ЮНЕСКО" – це захід, на меті якого популяризувати відомі страви галицької кухні, серед яких Яворівський пиріг. Гостям гастровечора пощастило не тільки скуштувати кулінарні шедеври шеф-кухарів заходу Петра Сподарика та Ореста Хоркавого, а й насолодитися компанією дослідника української кухні Всеволода Поліщука.

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Яворівський пиріг – давня страва української кухні, якій за попередніми даними понад 170 років. Ця популярна страва галицької кухні є справжньою спадщиною та частиною нашої культури, як відомий всім борщ та сирник. На жаль, Яворівський пиріг не до кінця розкритий у гастрокультурі України, його можна назвати буквально – недооціненим. А дарма!

Головним меседжем заходу "Гастроспадщина Львівщини – шлях до ЮНЕСКО" був новий погляд на давню страву, популяризація Яворівського пирога не тільки серед українців, а й серед туристів та гостей наших міст на ресторанному рівні.

Дегустаційне меню "Гастроспадщина Львівщини – шлях до ЮНЕСКО"

Гастровечір розпочався з одного з варіантів Яворівського пирога "зі вчора". Це той самий пиріг, який ми приготували, але вчора. Він вже встояний та обсмажений на топленому маслі.

Шеф-кухарі подали його порційними шматочками зі скибками печеного язика, хрумким поп-корном з гречки та цвіклями з буряка. Доповнили страву ароматною зеленою олією та склянкою запашного українського узвару.



Яворівський пиріг зі вчора / Фото Богданни Рибак

Такий варіант Яворівського пирога чудово вписується в популярну кулінарну течію безвідходного виробництва, адже страва, яку банально не з'їли вчора набуває нових смаків та фарб сьогодні. Ми впевнені, що такий варіант пирога прийде до душі не тільки поціновувачам класичної української кухні, а й сучасної.

Наступними стравами від талановитих шеф-кухарів були картопляні зрази за галицьким рецептом (з м'ясом птиці) та чесна часникова зупа зі шматочками обсмаженого бекону.

Фото презентацій страв на заході "Гастроспадщина Львівщини – шлях до ЮНЕСКО":

Презентації страв (зрази, часникова зупа, яворівський пиріг насвіжо, рогалики) / Фото Рибак Богданна

Перед дегустацією Яворівського пирога насвіжо, Всеволод Поліщук розповів трішки історії самої страви. Згодом гості змогли переглянути відеоролик про створення пирога руками Петра Сподарика.

На десерт заходу "Гастроспадщина Львівщини – шлях до ЮНЕСКО" подали солодкі рогалики з ружою. Презентація та подача не залишила байдужими жодного гостя гастровечері. Тільки уявіть високі вази наповнені бутонами ружі та сухим льодом. Крізь його пару видніється таріль наповнений рогаликами у тонкому шарі цукрової пудри.



Всеволод Поліщук, Петро Сподарик, Орест Хоркавий, Наталя Табака / Фото Рибак Богданна

На завершення, публіка радо аплодувала всім причетним та із захватом ділилася враженнями від смаків та презентацій.

Яворівський пиріг – страва, яка без сумніву має бути внесеною до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Організатори та кухарі показали, що така проста, на перший погляд, страва з картоплі, гречки та тіста, може стати справжньою окрасою не тільки буденного столу, а й подаватися у вишуканих ресторанах, у кожному куточку України.