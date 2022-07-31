Курятина – это всегда хороший вариант ужина, ведь куриное мясо богато белком, витаминами и минералами. Кроме того, оно не содержит много жира, нежное и низкокалорийное. Куриное филе в слоеном тесте – это вкусное и питательное блюдо, которое можно быстро приготовить. Предлагаем фаршировать куриное филе тушеным на сливочном масле шпинатом, сыром моцарелла и вялеными томатами.

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Рецепт куриного филе в слоеном тесте

Время: 15 минут + 40 минут на запекание

Порций: 4

Нежно и ароматно/ Фото strona kuchni

Ингредиенты:

2 куриных филе (примерно 600 грамм);

упаковка слоеного теста (375 грамм);

400 грамм свежего или замороженного шпината;

6 ломтиков сушеных помидоров в масле;

1 большой зубчик чеснока;

80 грамм сыра моцарелла;

2 столовые ложки сливочного масла;

1 яйцо;

соль, перец по вкусу.

Приготовление: