Курятина – это всегда хороший вариант ужина, ведь куриное мясо богато белком, витаминами и минералами. Кроме того, оно не содержит много жира, нежное и низкокалорийное. Куриное филе в слоеном тесте – это вкусное и питательное блюдо, которое можно быстро приготовить. Предлагаем фаршировать куриное филе тушеным на сливочном масле шпинатом, сыром моцарелла и вялеными томатами.

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Рецепт куриного филе в слоеном тесте

Время: 15 минут + 40 минут на запекание
Порций: 4

Нежно и ароматно/ Фото strona kuchni

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе (примерно 600 грамм);
  • упаковка слоеного теста (375 грамм);
  • 400 грамм свежего или замороженного шпината;
  • 6 ломтиков сушеных помидоров в масле;
  • 1 большой зубчик чеснока;
  • 80 грамм сыра моцарелла;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разделите куриное филе крест-накрест, чтобы образовался "карманчик".
  2. Посыпьте его солью и перцем.
  3. На сковороде обжарьте шпинат, добавьте сливочное масло и измельченный зубчик чеснока. Приправить солью и перцем по вкусу.
  4. Сыр моцарелла нарежьте ломтиками или натрите на терке.
  5. Помидоры нарежьте соломкой.
  6. Начините куриное филе шпинатом, помидорами черри и сыром.
  7. Разделите слоеное тесто на два квадрата. Выложите на него куриное филе.
  8. Срежьте бока теста под углом, чтобы сформировать полоски. Сложите полоски "косичкой" аккуратно прижав швы.
  9. В небольшой миске взбейте яйцо и смажьте им слоеное тесто.
  10. Выпекайте до золотистой корочки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.
  11. Каждое филе разделите пополам.
  12. Подавайте с порцией любимого салата.