Курятина – это всегда хороший вариант ужина, ведь куриное мясо богато белком, витаминами и минералами. Кроме того, оно не содержит много жира, нежное и низкокалорийное. Куриное филе в слоеном тесте – это вкусное и питательное блюдо, которое можно быстро приготовить. Предлагаем фаршировать куриное филе тушеным на сливочном масле шпинатом, сыром моцарелла и вялеными томатами.
Интересно Можно ли есть мясо "с кровью": развеиваем распространенные мифы
Рецепт куриного филе в слоеном тесте
Время: 15 минут + 40 минут на запекание
Порций: 4
Нежно и ароматно/ Фото strona kuchni
Ингредиенты:
- 2 куриных филе (примерно 600 грамм);
- упаковка слоеного теста (375 грамм);
- 400 грамм свежего или замороженного шпината;
- 6 ломтиков сушеных помидоров в масле;
- 1 большой зубчик чеснока;
- 80 грамм сыра моцарелла;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 яйцо;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Разделите куриное филе крест-накрест, чтобы образовался "карманчик".
- Посыпьте его солью и перцем.
- На сковороде обжарьте шпинат, добавьте сливочное масло и измельченный зубчик чеснока. Приправить солью и перцем по вкусу.
- Сыр моцарелла нарежьте ломтиками или натрите на терке.
- Помидоры нарежьте соломкой.
- Начините куриное филе шпинатом, помидорами черри и сыром.
- Разделите слоеное тесто на два квадрата. Выложите на него куриное филе.
- Срежьте бока теста под углом, чтобы сформировать полоски. Сложите полоски "косичкой" аккуратно прижав швы.
- В небольшой миске взбейте яйцо и смажьте им слоеное тесто.
- Выпекайте до золотистой корочки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.
- Каждое филе разделите пополам.
- Подавайте с порцией любимого салата.