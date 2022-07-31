Курятина – це завжди хороший варіант вечері, адже куряче м'ясо багате білком, вітамінами і мінералами. Крім того, воно не містить багато жиру, ніжне і низькокалорійне. Куряче філе в листковому тісті – це смачна і поживна страва, яку можна швидко приготувати. Пропонуємо фарширувати куряче філе тушкованим на вершковому маслі шпинатом, сиром моцарела та в’яленими томатами.

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Рецепт курячого філе у листковому тісті

Час: 15 хвилин + 40 хвилин на запікання

Порцій: 4

Ніжно та ароматно / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

2 курячих філе (приблизно 600 грамів);

упаковка листкового тіста (375 грамів);

400 грамів свіжого або замороженого шпинату;

6 скибочок сушених помідорів в олії;

1 великий зубчик часнику;

80 грамів сиру моцарела;

2 столові ложки вершкового масла;

1 яйце;

сіль, перець до смаку.

Приготування: