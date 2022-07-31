Курятина – це завжди хороший варіант вечері, адже куряче м'ясо багате білком, вітамінами і мінералами. Крім того, воно не містить багато жиру, ніжне і низькокалорійне. Куряче філе в листковому тісті – це смачна і поживна страва, яку можна швидко приготувати. Пропонуємо фарширувати куряче філе тушкованим на вершковому маслі шпинатом, сиром моцарела та в’яленими томатами.

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Рецепт курячого філе у листковому тісті

Час: 15 хвилин + 40 хвилин на запікання
Порцій: 4

Ніжно та ароматно / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

  • 2 курячих філе (приблизно 600 грамів);
  • упаковка листкового тіста (375 грамів);
  • 400 грамів свіжого або замороженого шпинату;
  • 6 скибочок сушених помідорів в олії;
  • 1 великий зубчик часнику;
  • 80 грамів сиру моцарела;
  • 2 столові ложки вершкового масла;
  • 1 яйце;
  • сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Розділіть куряче філе хрест-навхрест, щоб утворилася "кишенька".
  2. Посипте його сіллю та перцем.
  3. На сковороді обсмажте шпинат, додайте вершкове масло і подрібнений зубчик часнику. Приправити сіллю і перцем до смаку.
  4. Сир моцарела наріжте скибочками або натріть на тертці.
  5. Помідори наріжте соломкою.
  6. Начиніть куряче філе шпинатом, помідорами чері та сиром.
  7. Розділіть листкове тісто на два квадрати. Викладіть на нього куряче філе.
  8. Зріжте боки тіста під кутом, щоб сформувати смужки. Складіть смужки “косичкою” акуратно притиснувши шви.
  9. У невеликій мисці збийте яйце і змастіть ним листкове тісто.
  10. Випікайте до золотистої скоринки в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин.
  11. Кожне філе розділіть навпіл.
  12. Подавайте з порцією улюбленого салату.