Курятина – це завжди хороший варіант вечері, адже куряче м'ясо багате білком, вітамінами і мінералами. Крім того, воно не містить багато жиру, ніжне і низькокалорійне. Куряче філе в листковому тісті – це смачна і поживна страва, яку можна швидко приготувати. Пропонуємо фарширувати куряче філе тушкованим на вершковому маслі шпинатом, сиром моцарела та в’яленими томатами.
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Рецепт курячого філе у листковому тісті
Час: 15 хвилин + 40 хвилин на запікання
Порцій: 4
Ніжно та ароматно / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 2 курячих філе (приблизно 600 грамів);
- упаковка листкового тіста (375 грамів);
- 400 грамів свіжого або замороженого шпинату;
- 6 скибочок сушених помідорів в олії;
- 1 великий зубчик часнику;
- 80 грамів сиру моцарела;
- 2 столові ложки вершкового масла;
- 1 яйце;
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Розділіть куряче філе хрест-навхрест, щоб утворилася "кишенька".
- Посипте його сіллю та перцем.
- На сковороді обсмажте шпинат, додайте вершкове масло і подрібнений зубчик часнику. Приправити сіллю і перцем до смаку.
- Сир моцарела наріжте скибочками або натріть на тертці.
- Помідори наріжте соломкою.
- Начиніть куряче філе шпинатом, помідорами чері та сиром.
- Розділіть листкове тісто на два квадрати. Викладіть на нього куряче філе.
- Зріжте боки тіста під кутом, щоб сформувати смужки. Складіть смужки “косичкою” акуратно притиснувши шви.
- У невеликій мисці збийте яйце і змастіть ним листкове тісто.
- Випікайте до золотистої скоринки в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин.
- Кожне філе розділіть навпіл.
- Подавайте з порцією улюбленого салату.