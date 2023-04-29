Итальянские исследователи решили изучить, как можно экономить средства на приготовлении макарон. Экономность никогда не бывает лишней, а когда часто стоишь у плиты, то маленькие нюансы в перспективе могут сохранить кругленькую сумму.

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Ничего удивительного придумывать не придется, стоит лишь немного изменить привычный алгоритм действий.

Как можно сэкономить на приготовлении макарон

Всегда накрывать кастрюлю крышкой

Каждый из нас знает: для того чтобы вода быстрее закипела, кастрюлю нужно накрыть крышкой. Если этого не сделать, то мы напрасно потратим энергию, которая могла бы зарядить мобильный телефон 2 – 3 раза. Это мелочь, но если рассматривать ее на длинной дистанции, то она может сэкономить много денег.

Гордость итальянцев, покорившая мир / Фото Pixabay

Воды должно быть достаточно, но не слишком много

Еще один важный принцип, о котором помнят все до момента приготовления: на 100 граммов макарон нужно 700 миллилитров воды. Обычно мы наливаем гораздо больше жидкости, в результате чего она закипает дольше. Соответственно, мы тратим лишнюю энергию, которую могли бы использовать более эффективно.

Пассивное приготовление

Вода остывает не так быстро, как мы себе представляем. Опираясь на это, можно сделать вывод, что плитка не обязательно должна быть включена до того момента, как макароны будут полностью готовы.

Огонь под макаронами можно отключить за несколько минут до готовности. Поверьте, паста обязательно "дойдет" до нужной консистенции почти за то же время. К сожалению, этим правилом редко пользуются, хотя оно тоже позволяет экономить энергию и, как следствие, деньги.