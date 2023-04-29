Італійські дослідники вирішили вивчити, яким чином можна економити кошти на приготуванні макаронів. Ощадливість ніколи не буває зайвою, а коли часто стоїш біля плити, то маленькі дрібнички у перспективі можуть зберегти кругленьку суму.

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Нічого надзвичайного вигадувати не доведеться, варто лише трішки змінити звичний алгоритм дій.

Як можна заощадити на приготуванні макаронів

Завжди накривати каструлю кришкою

Кожен з нас знає: для того, щоб вода швидше закипіла, каструлю потрібно накрити кришкою. Якщо цього не зробити, то ми надаремне витратимо енергію, яка б могла зарядити мобільний телефон 2 – 3 рази. Це дрібниця, але якщо розглядати її на довгій дистанції, то вона може заощадити багато грошей.

Гордість італійців, яка підкорила світ / Фото Pixabay

Води повинно бути достатньо, але не забагато

Ще один важливий принцип, про який пам'ятають усі до моменту приготування: на 100 грамів макаронів потрібно 700 мілілітрів води. Зазвичай ми наливаємо набагато більше рідини, внаслідок чого вона закипає довше. Відповідно, ми витрачаємо зайву енергію, яку б могли використати більш ефективно.

Пасивне приготування

Вода вистигає не так швидко, як ми собі уявляємо. Опираючись на це, можна дійти висновку, що плитка не обов'язково повинна бути увімкнена до того моменту, як макарони будуть повністю готовими.

Вогонь під макаронами можна вимкнути за кілька хвилин до готовності. Повірте, паста обов'язково "дійде" до потрібної консистенції майже за той самий час. На жаль, цим правилом рідко користуються, хоча воно теж дозволяє економити енергію і, як наслідок, гроші.