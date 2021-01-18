Smachno News расскажет вам о последних горячих новостях 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и уже с 6 февраля мы будем освещать каждый выпуск кулинарного шоу.

Неизменный судья кулинарного проекту "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво выложил на своей странице в Инстаграм первое фото со съемочного процесса 3 сезона шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво продолжат свое судейство над настоящими шеф-поварами в 3 сезоне кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы". Напомним вам, что 3 сезон кулинарного проекта стартует уже 6 февраля на телеканале СТБ в 19 часов.

Среди тысяч заявок на участие в кулинарном шоу команда проекта отобрала лучших шеф-поваров Украины которые и продолжат борьбу за главный денежный приз телепроекта.