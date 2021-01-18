Ожесточенная борьба за главный денежный приз и кубок лучшего шеф-повара Украины начнется уже через несколько недель! Кто будет судьями и когда ждать старта самого ожидаемого кулинарного проекта Украины - читайте в материале Smachno News.

Недавно телеканал СТБ сообщил о съемках 3 сезона самого масштабного кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" и уже сегодня, 18 января стало известно, что с 6 февраля в 19:00 мы снова будем наблюдать за ожесточенной борьбой настоящих шеф-поваров и рестораторов.

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Напомним вам, что судьями 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" останется прежний состав: неизменный Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Победителем 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" стал шеф-повар ресторана "Фабиус" – Евгений Грибеник.