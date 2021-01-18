Smachno News розповість вам про останні найгарячіші новини 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та вже з 6 лютого ми будемо висвітлювати кожен випуск кулінарного шоу.

Незмінний суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво виклав на своїй сторінці в інстаграм перше фото зі знімального процесу 3 сезону шоу "Мастер Шеф. Професіонали".

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Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво продовжать своє суддівство над справжніми шеф-кухарями у 3 сезоні кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали". Нагадаємо вам, що 3 сезон кулінарного проєкту стартує вже 6 лютого на телеканалі СТБ о 19:00 годині.

Серед тисяч заявок на участь у кулінарному шоу команда проєкту відібрала найкращих шеф-кухарів України котрі й продовжать боротьбу за головний грошовий приз телепроєкту.