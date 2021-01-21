Самое ожидаемое кулинарное шоу Украины "Мастер Шеф. Профессионалы" уже через несколько недель стартует на телеканале СТБ, а его главный и неизменный на протяжении 10 лет существования проекта судья – Эктор Хименес-Браво, впервые прокомментировал съемочный процесс 3 сезона. Покорили ли шеф-повара зажигательного кулинара – читайте в материале Smachno News.

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" не смог не прокомментировать съемки 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы " с читателями на своей странице в Инстаграм.

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Не секрет, что съемки 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" еще продолжаются, а его судьи охотно делятся моментами со съемочного процесса с поклонниками в соцсетях. Ведь нам всегда интересно, что происходит по ту сторону экрана!

Главный судья кулинарного шоу не смог сдержаться, чтобы не прокомментировать новый сезон "Мастер Шеф. Профессионалы" и кратко описал свои впечатления от 3 сезона:

Мы вместе с командой проекта работаем над созданием третьего сезона "МастерШеф. Профессионалы". Признаюсь честно, эти участники покорили меня с первого взгляда! Сильные, неординарные, веселые и настоящие профессионалы своего дела. Следите за новостями и ждите нас в эфире,

– отметил Эктор Хименес-Браво.

Телеканал СТБ объявил, что уже с 6 февраля 2021 года стартует новый сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы " в котором 20 лучших шеф-поваров Украины будут соревноваться за денежный приз и звание лучшего повара.