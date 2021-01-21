Найбільш очікуване кулінарне шоу України "Мастер Шеф. Професіонали" вже за кілька тижнів стартуватиме на телеканалі СТБ, а його головний та незмінний впродовж 10 років існування проєкту суддя – Ектор Хіменес-Браво, вперше прокоментував знімальний процес 3 сезону. Чи підкорили шеф-кухарі запального кулінара – читайте у матеріалі Smachno News.

Незмінний суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" не зміг не прокоментувати зйомки 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" з читачами на своїй сторінці в інстаграм.

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Не секрет, що зйомки 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ще тривають, а його судді охоче діляться моментами зі знімального процесу з шанувальниками у соцмережах. Адже нам завжди цікаво, що відбувається по той бік екрану!

Головний суддя кулінарного шоу не зміг стриматись, щоб не прокоментувати новий сезон "Мастер Шеф. Професіонали" та коротко описав свої враження від 3 сезону:

Ми разом з командою проєкту працюємо над створенням третього сезону «МастерШеф. Професіонали». Зізнаюся чесно, ці учасники підкорили мене з першого погляду! Сильні, неординарні, веселі і справжні професіонали своєї справи. Слідкуйте за новинами і чекайте на нас в ефірі, — зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Телеканал СТБ оголосив, що вже з 6 лютого 2021 року стартуватиме новий сезон кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" в якому 20 найкращих шеф-кухарів України змагатиметься за грошовий приз та звання найкращого кухаря.