Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм дитячим фото з шанувальниками та викликав шквал позитивних емоцій у соцмережах.

Ектор Хіменес-Браво розбурхав мережу своїм дитячим фото, яке опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

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Нещодавно ресторатор прилетів з від починку в Колумбії, де чудово провів час зі своєю родиною. До слова, Ектор Хіменес-Браво давно не бачився з мамою, адже через пандемію у нього не було можливості поїхати додому.

Можливо саме поїздка до родини викликала у шеф-кухаря ностальгію та він поділився з шанувальниками своїм дитячим фото.

Кажуть, що все з дитинства. Наші смаки, вподобання, майбутня професія, характер та навіть різні тягарі. Я обожнював готувати, коли був маленький, любив і просто спостерігати за мамою та бабусею на кухні, – розповів шеф-кухар.

Шанувальники активно залишають коментарі до його дитячого знімку та не скупляться на теплі слова:

"Який гарненький", "Красунчик", "Милий", "Ви були дуже чарівним пацаном", "Яка милота", "Екторе, ви тут такий няшний", – пишуть шанувальники Ектор Хіменесу-Браво під його останньою публікацією.