О том, что российских ресторанов не будет в рейтингах лучших заведений мира за 2022 год, сообщил украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

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Евгений поблагодарил коллег за четкую позицию, ведь сейчас даже кулинария не может быть вне политики.



Скриншот Богданны Рыбак

"Мишлен" больше не будет рекомендовать рестораны России. World’s 50 best restaurants не внесут Россию в свой список лучших за 2022 год,

– сообщил Клопотенко.

Также ресторатор отметил: то, что Россия нападала на Украину, – это следствие действий целого народа, его решений и молчания.

Всемирные гастрономические премии не могут рекомендовать как направление страну, которая начинает войну. Ибо поддержка этих заведений – это прямое финансирование войны,

– добавил шеф-повар.

Скриншот со страницы Юрия Ковриженко

Напомним, обращение к организаторам международных кулинарных рейтингов направили на прошлой неделе Александр Цвигун, Евгений Клопотенко, Юрий Ковриженко и другие украинские шеф-повара и рестораторы.