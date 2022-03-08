Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко повідомив, що популярні премії Мішлен та The World’s 50 best restaurants, не будуть вносити Росію у свої переліки найкращих за 2022 рік.

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Шеф-кухар відзначив, що вдячний українській гастроспільноті, за те, що вони добилися цього рішення, адже ніщо не може бути поза політикою.



Скріншот Богданни Рибак

Мішлен більше не буде рекомендувати ресторани Росії. The World’s 50 best restaurants не внесуть Росію у свій перелік найкращих за 2022 рік,

– повідомив Клопотенко.

Також ресторатор зазначив, що коли Росія нападає на Україну, то це наслідок дій цілого народу: їхніх рішень та мовчання.

Всесвітні гастрономічні премії не можуть рекомендувати, як напрямок, країну, яка розпочинає війну. Бо підтримка цих закладів – це пряме фінансування війни,

– додав шеф-кухар.



Скріншот зі сторінки Юрія Ковриженка

Нагадаємо вам, що зі зверненнями до міжнародних кулінарних премій зверталися українські шеф-кухарі та ресторатори протягом минулого тижня: Олександр Цвігун, Євген Клопотенко, Юрій Ковриженко та інші.