Маринованные кабачки с медом и чесноком: интересная закуска, которая удивит всех
11 июля 2024, 19:41Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Пожалуй, существует миллион различных способов приготовления кабачков. Попробуйте сделать их с медом и чесноком.
Такие кабачки точно понравятся вашим близким. Они одновременно нежные и пикантные.
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Кабачки с медом и чесноком
- Время: 50 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм кабачков;
– 100 миллилитров масла;
– 4 столовые ложки уксуса;
– 3 столовые ложки меда;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1 перец чили;
– 2 чайные ложки соли;
– зелень по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте слайсами молодые кабачки. Посыпьте их солью, после чего перемешайте руками. Оставьте кабачки при комнатной температуре на 20 – 30 минут.
- В отдельную миску положите натертый чеснок и порезанный перец чили. Добавьте масло, уксус и мед. Мелко нашинкуйте укроп.
- Через 20 – 30 минут слейте сок, который выделили кабачки.
- Измельченную зелень смешайте с медово-чесночным маринадом и кабачками. Закуску можно сразу подавать на стол.