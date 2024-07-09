Все необходимые ингредиенты есть в каждом холодильнике. Блюдо получится бюджетным и очень вкусным.
Стоит попробовать Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим роскошные кабачковые маффины с курицей
Тушеные кабачки с курицей
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Хорошо промойте все овощи и зелень. Морковь и лук очистите от кожуры, а с кабачков срежьте хвостики.
- Лук и кабачки нарежьте кубиком, а морковь натрите на крупной терке.
- Хорошо прогрейте сковороду с маслом. Сначала поджарьте лук до легкой золотистой корочки, затем добавьте морковь и продолжайте готовить еще 3 – 4 минуты.
- Добавьте кабачки, соль и перец. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне в течение 20 минут, периодически помешивая.
- Нарежьте мелко зелень. Когда кабачки будут готовы, украсьте ею блюдо.