Все необходимые ингредиенты есть в каждом холодильнике. Блюдо получится бюджетным и очень вкусным.

Стоит попробовать Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим роскошные кабачковые маффины с курицей

Тушеные кабачки с курицей

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Хорошо промойте все овощи и зелень. Морковь и лук очистите от кожуры, а с кабачков срежьте хвостики.
  2. Лук и кабачки нарежьте кубиком, а морковь натрите на крупной терке.
  3. Хорошо прогрейте сковороду с маслом. Сначала поджарьте лук до легкой золотистой корочки, затем добавьте морковь и продолжайте готовить еще 3 – 4 минуты.
  4. Добавьте кабачки, соль и перец. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне в течение 20 минут, периодически помешивая.
  5. Нарежьте мелко зелень. Когда кабачки будут готовы, украсьте ею блюдо.