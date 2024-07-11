Такие кабачки точно понравятся вашим близким. Они одновременно нежные и пикантные.
Стоит попробовать Кабачки еще никогда не были такими вкусными: тушим с морковью и луком
Кабачки с медом и чесноком
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Нарежьте слайсами молодые кабачки. Посыпьте их солью, после чего перемешайте руками. Оставьте кабачки при комнатной температуре на 20 – 30 минут.
- В отдельную миску положите натертый чеснок и порезанный перец чили. Добавьте масло, уксус и мед. Мелко нашинкуйте укроп.
- Через 20 – 30 минут слейте сок, который выделили кабачки.
- Измельченную зелень смешайте с медово-чесночным маринадом и кабачками. Закуску можно сразу подавать на стол.