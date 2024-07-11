Такие кабачки точно понравятся вашим близким. Они одновременно нежные и пикантные.

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Кабачки с медом и чесноком

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Нарежьте слайсами молодые кабачки. Посыпьте их солью, после чего перемешайте руками. Оставьте кабачки при комнатной температуре на 20 – 30 минут.
  2. В отдельную миску положите натертый чеснок и порезанный перец чили. Добавьте масло, уксус и мед. Мелко нашинкуйте укроп.
  3. Через 20 – 30 минут слейте сок, который выделили кабачки.
  4. Измельченную зелень смешайте с медово-чесночным маринадом и кабачками. Закуску можно сразу подавать на стол.