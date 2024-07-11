Такие кабачки точно понравятся вашим близким. Они одновременно нежные и пикантные.

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Кабачки с медом и чесноком

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 100 миллилитров масла;

– 4 столовые ложки уксуса;

– 3 столовые ложки меда;

– 6 зубчиков чеснока;

– 1 перец чили;

– 2 чайные ложки соли;

– зелень по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте слайсами молодые кабачки. Посыпьте их солью, после чего перемешайте руками. Оставьте кабачки при комнатной температуре на 20 – 30 минут. В отдельную миску положите натертый чеснок и порезанный перец чили. Добавьте масло, уксус и мед. Мелко нашинкуйте укроп. Через 20 – 30 минут слейте сок, который выделили кабачки. Измельченную зелень смешайте с медово-чесночным маринадом и кабачками. Закуску можно сразу подавать на стол.

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