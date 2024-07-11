Такі кабачки точно сподобаються вашим близьким. Вони водночас ніжні та пікантні.
Варто спробувати Кабачки ще ніколи не були такими смачними: тушкуємо з морквою та цибулею
Кабачки з медом і часником
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Наріжте слайсами молоді кабачки. Посипте їх сіллю, після чого перемішайте руками. Залиште кабачки за кімнатної температури на 20 – 30 хвилин.
- В окрему миску покладіть натертий часник і порізаний перець чилі. Додайте олію, оцет і мед. Дрібно нашаткуйте кріп.
- Через 20 – 30 хвилин злийте сік, який виділили кабачки.
- Подрібнену зелень змішайте з медово-часниковим маринадом та кабачками. Закуску можна одразу подавати на стіл.