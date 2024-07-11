Такі кабачки точно сподобаються вашим близьким. Вони водночас ніжні та пікантні.

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Кабачки з медом і часником

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 100 мілілітрів олії;

– 4 столові ложки оцту;

– 3 столові ложки меду;

– 6 зубчиків часнику;

– 1 перець чилі;

– 2 чайні ложки солі;

– зелень до смаку.

Приготування:

Наріжте слайсами молоді кабачки. Посипте їх сіллю, після чого перемішайте руками. Залиште кабачки за кімнатної температури на 20 – 30 хвилин. В окрему миску покладіть натертий часник і порізаний перець чилі. Додайте олію, оцет і мед. Дрібно нашаткуйте кріп. Через 20 – 30 хвилин злийте сік, який виділили кабачки. Подрібнену зелень змішайте з медово-часниковим маринадом та кабачками. Закуску можна одразу подавати на стіл.

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