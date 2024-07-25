Кабачки "Пятиминутка": идеальный рецепт Татьяны Литвиновой

25 июля 2024, 17:59
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Источник:

Shuba

Из кабачков можно приготовить невероятно вкусную закуску. Попробуйте воспользоваться этим рецептом "Пятиминутки".

Кулинар Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить кабачки вкусно и быстро. Такое блюдо точно понравится всем.

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Кабачки "Пятиминутка"

  • Время: 5 минут
  • Порций: 3
Ингредиенты:
– 250 граммов кабачков;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– треть чайной ложки перца;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте слайсами, полукольцами или небольшими брусочками. Чеснок почистите, пропустите через пресс.
  2. Переложите кабачки в зип-пакет, добавьте соль, перец, прованские травы, чеснок, оливковое масло.
  3. Закройте пакет и хорошо потрясите несколько минут. Маринованные кабачки можно есть уже через 5 – 10 минут.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный салат из кабачков.
Автор: Ольга Котів