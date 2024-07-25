Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим элементарным рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

Будет вкусно Вы будете готовить огурцы только так: рецепт роскошных пикули на зиму

Малосольные огурцы за 10 минут

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 700 граммов огурцов;

– 8 граммов соли;

– укроп, петрушка и чеснок по вкусу;

– масло по вкусу;

– 20 граммов уксуса.

Смотрите, как готовить малосольные огурцы: видео

Приготовление:

Огурцы нарежьте на 4 части. Переложите их в пакет, добавьте соль, порубленный укроп и петрушку, а также измельченный чеснок. Залейте все душистым подсолнечным маслом, закройте пакет, хорошо встряхните и поставьте в холодильник на 10 минут. Храните в течение 2 дней.

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