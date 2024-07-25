Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим элементарным рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

Будет вкусно Вы будете готовить огурцы только так: рецепт роскошных пикули на зиму

Малосольные огурцы за 10 минут

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как готовить малосольные огурцы: видео

Приготовление:

  1. Огурцы нарежьте на 4 части.
  2. Переложите их в пакет, добавьте соль, порубленный укроп и петрушку, а также измельченный чеснок.
  3. Залейте все душистым подсолнечным маслом, закройте пакет, хорошо встряхните и поставьте в холодильник на 10 минут. Храните в течение 2 дней.