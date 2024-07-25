Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим элементарным рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
Будет вкусно Вы будете готовить огурцы только так: рецепт роскошных пикули на зиму
Малосольные огурцы за 10 минут
- Время: 10 минут
- Порций: 6
Смотрите, как готовить малосольные огурцы: видео
Приготовление:
- Огурцы нарежьте на 4 части.
- Переложите их в пакет, добавьте соль, порубленный укроп и петрушку, а также измельченный чеснок.
- Залейте все душистым подсолнечным маслом, закройте пакет, хорошо встряхните и поставьте в холодильник на 10 минут. Храните в течение 2 дней.