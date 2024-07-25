Кулінарка Тетяна Літвінова розповіла, як приготувати кабачки смачно та швидко. Така страва точно сподобається всім.
Варто спробувати Лише 10 хвилин – і готово: готуємо малосольні огірки за рецептом Ярославського
Кабачки "П'ятихвилинка"
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Кабачки наріжте слайсами, півкільцями або невеликими брусочками. Часник почистьте, пропустіть через прес.
- Перекладіть кабачки в зіп-пакет, додайте сіль, перець, прованські трави, часник, оливкову олію.
- Закрийте пакет і добре потрусіть декілька хвилин. Мариновані кабачки можна їсти вже за 5 – 10 хвилин.