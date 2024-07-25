Кулінарка Тетяна Літвінова розповіла, як приготувати кабачки смачно та швидко. Така страва точно сподобається всім.

Варто спробувати Лише 10 хвилин – і готово: готуємо малосольні огірки за рецептом Ярославського

Кабачки "П'ятихвилинка"

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 250 грамів кабачків;

– 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка прованських трав;

– третина чайної ложки перцю;

– 40 мілілітрів оливкової олії;

– сіль до смаку.

Приготування:

Кабачки наріжте слайсами, півкільцями або невеликими брусочками. Часник почистьте, пропустіть через прес. Перекладіть кабачки в зіп-пакет, додайте сіль, перець, прованські трави, часник, оливкову олію. Закрийте пакет і добре потрусіть декілька хвилин. Мариновані кабачки можна їсти вже за 5 – 10 хвилин.

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