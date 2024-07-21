От мяса не отличить: готовим кабачки по турецкому рецепту
21 июля 2024, 18:50Читати новину українською
Источник:PRATİK YEMEKLER
Есть множество вкусных рецептов из кабачков. Советуем приготовить их по-турецки.
Кабачки будут очень напоминать мясо. Они точно понравятся все вашим родным.
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Кабачки в кляре
- Время: 1 час
- Порций: 10
– 2 кабачка;
– соль, черный и красный перец по вкусу;
– 3 яйца;
– 100 граммов чеддера;
– 5 столовых ложек панировочных сухарей;
– 2,5 столовых ложек муки;
– 80 миллилитров растительного масла.
Для соуса:
– 4 столовые ложки йогурта без наполнителя;
– 1 огурец;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки помойте и почистьте. Один нарежьте пластинками, посолите, поперчите с двух сторон и оставьте на 15 – 20 минут.
- Второй кабачок натрите на среднюю терку, посолите и также оставьте на 15 – 20 минут.
- Яйца вбейте в глубокую тарелку, добавьте соль, красный и черный перец, а также натертый сыр. Перемешайте.
- Соедините в отдельной тарелке панировочные сухари и муку.
- С кабачковых пластинок слейте жидкость, обваляйте их по одному в сухарях и залейте яично-сырной массой.
- Разогрейте сковороду с маслом и выложите в нее кабачки. Закройте крышкой и жарьте 4 – 5 минут на среднем огне с каждой стороны. Выложите поджаренные кабачки на бумажные полотенца.
- Из натертых кабачков отожмите сок, добавьте к ним яично-сырную массу и оставшуюся смесь панировочных сухарей с мукой. На сковороду с маслом ложкой выложите кабачковую массу в форме оладий. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 4 – 5 минут с каждой стороны. Выкладывайте на бумажные полотенца.
- Соедините йогурт, натертые на мелкой терке огурец и чеснок. Посолите, поперчите и перемешайте. Подавайте кабачки с соусом.