От мяса не отличить: готовим кабачки по турецкому рецепту

Есть множество вкусных рецептов из кабачков. Советуем приготовить их по-турецки.

Кабачки будут очень напоминать мясо. Они точно понравятся все вашим родным.

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Кабачки в кляре

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

– 2 кабачка;– соль, черный и красный перец по вкусу;– 3 яйца;– 100 граммов чеддера;– 5 столовых ложек панировочных сухарей;– 2,5 столовых ложек муки;– 80 миллилитров растительного масла.– 4 столовые ложки йогурта без наполнителя;– 1 огурец;– 1 зубчик чеснока;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачки помойте и почистьте. Один нарежьте пластинками, посолите, поперчите с двух сторон и оставьте на 15 – 20 минут. Второй кабачок натрите на среднюю терку, посолите и также оставьте на 15 – 20 минут. Яйца вбейте в глубокую тарелку, добавьте соль, красный и черный перец, а также натертый сыр. Перемешайте. Соедините в отдельной тарелке панировочные сухари и муку. С кабачковых пластинок слейте жидкость, обваляйте их по одному в сухарях и залейте яично-сырной массой. Разогрейте сковороду с маслом и выложите в нее кабачки. Закройте крышкой и жарьте 4 – 5 минут на среднем огне с каждой стороны. Выложите поджаренные кабачки на бумажные полотенца. Из натертых кабачков отожмите сок, добавьте к ним яично-сырную массу и оставшуюся смесь панировочных сухарей с мукой. На сковороду с маслом ложкой выложите кабачковую массу в форме оладий. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 4 – 5 минут с каждой стороны. Выкладывайте на бумажные полотенца. Соедините йогурт, натертые на мелкой терке огурец и чеснок. Посолите, поперчите и перемешайте. Подавайте кабачки с соусом.