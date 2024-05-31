Настоящий хит этого лета: приготовьте кабачки с фаршем в кляре

31 мая 2024, 18:59
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Источник:

Good House

Кабачки в кляре имеют просто незабываемый вкус. Попробуйте приготовить их с фаршем.

Это блюдо готовится элементарно. Оно точно понравится вашим родным.

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Кабачки в кляре с фаршем

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– несколько молодых кабачков;
– 300 граммов мяса;
– 1 яйцо;
– 100 грамм молока;
– 1 луковица;
– несколько ломтиков белого хлеба;
– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной 1,5 – 2 сантиметра. С помощью рюмки выдавите из каждого кружочка середину.
  2. Сделайте фарш. Для этого перемелите мясо на мясорубке, а также измельчите луковицу и серединки кабачков. Мякоть белого хлеба замочите в молоке и хорошо отожмите. Соедините мясо, перемолотые лук и кабачки, размоченный белый хлеб, соль, перец и специи по вкусу.
  3. Кольца кабачков начините фаршем.
  4. Для кляра 1 яйцо соедините с 1 – 2 столовыми ложками молока и хорошенько взбейте. Соль и перец добавьте по вкусу.
  5. Фаршированные кабачки обваляйте в муке, а затем обмакните в кляр, после чего выложите на разогретую сковороду с маслом.
  6. Жарьте с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Чтобы мясо успело прожарится, накройте сковороду крышкой.

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Автор: Ольга Котів