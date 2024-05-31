Такое блюдо получается очень ароматным. Готовая картошка будет мягкой внутри, а сверху будет иметь аппетитную золотистую корочку.
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Молодой картофель в духовке
- Время: 70 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Молодой картофель почистьте, помойте и сложите в кастрюлю. Залейте кипятком и поставьте вариться на 5 – 10 минут.
- Слейте воду, полейте картофель оливковым маслом, посыпьте специями и солью. Чтобы они равномерно распределились, встряхните кастрюлю несколько раз.
- Застелите форму фольгой и выложите туда картофель. Выпекайте его 20 – 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Добавьте к картофелю измельченный чеснок, тмин и сушеный базилик. Перемешайте и снова отправьте в духовку на 10 – 20 минут до золотистой корочки.
- Подавайте с измельченной зеленью и свежими овощами.