Что приготовить на зиму: рецепт кабачков сацебели
16 июля 2024, 09:22Читати новину українською
Источник:Семья и дом
Такая закуска прекрасно подойдет как дополнение к блюдам. А с картофельным пюре могут заменить даже мясо.
Особенностью кабачков сацебели является ароматный, пряный соус. Они такие вкусные, что трудно удержаться и не съесть все еще до наступления зимы.
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Кабачки сацебели
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6 баночек по 0,5 литра
– 2,5 килограмма кабачков;
– 1 банка соуса сацебели (480 грамм);
– 180 грамм сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка без верха черного молотого перца;
– 1 столовая ложка сухого базилика;
– 100 грамм растительного масла;
– 80 грамм уксуса;
– 1 большая головка чеснока.
Приготовление:
- Кабачки, желательно молодые, нарежьте кольцами толщиной до 0,5 сантиметра.
- Добавьте соус, важно не заменять его другим, это должен быть именно сацебели!
- Добавьте чеснок (выжмите через чеснокодавку) и все остальные ингредиенты, кроме уксуса. Поставьте варить.
- Когда смесь начнет кипеть, варите ее в течение 30 минут.
- Затем добавьте уксус и варите еще 15 минут.
- Попробуйте блюдо и добавьте те ингредиенты, которых, по вашему мнению, не хватает.
- Разложите смесь в стерилизованные баночки и закрутите. Не укутывайте!