Особливістю кабачків сацебелі є ароматний, пряний соус. Вони такі смачні, що важко втриматися і не з'їсти всі ще до настання зими.

Цікаво Воно просто тане у роті: готуємо улюблене цукрове печиво, яке нагадає про дитинство

Кабачки сацебелі

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6 баночок по 0,5 літра

Приготування:

  1. Кабачки, бажано молоді, наріжте кільцями завтовшки до 0,5 сантиметра.
  2. Додайте соус, важливо не замінювати його іншим, це повинен бути саме сацебелі!
  3. Додайте часник (вичавіть через часникодавку) і всі інші інгредієнти, крім оцту. Поставте варити.
  4. Коли суміш почне кипіти, варіть її протягом 30 хвилин.
  5. Потім додайте оцет і варіть ще 15 хвилин.
  6. Скуштуйте страву і додайте ті інгредієнти, яких, на вашу думку, не вистачає.
  7. Розкладіть суміш у стерилізовані баночки та закрутіть. Не вкутуйте!