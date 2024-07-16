Особливістю кабачків сацебелі є ароматний, пряний соус. Вони такі смачні, що важко втриматися і не з'їсти всі ще до настання зими.

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Кабачки сацебелі

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 2,5 кілограми кабачків;

– 1 банка соусу сацебелі (480 грамів);

– 180 грамів цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка без верха чорного меленого перцю;

– 1 столова ложка сухого базиліку;

– 100 грамів олії;

– 80 грамів оцту;

– 1 велика головка часнику.

Приготування:

Кабачки, бажано молоді, наріжте кільцями завтовшки до 0,5 сантиметра. Додайте соус, важливо не замінювати його іншим, це повинен бути саме сацебелі! Додайте часник (вичавіть через часникодавку) і всі інші інгредієнти, крім оцту. Поставте варити. Коли суміш почне кипіти, варіть її протягом 30 хвилин. Потім додайте оцет і варіть ще 15 хвилин. Скуштуйте страву і додайте ті інгредієнти, яких, на вашу думку, не вистачає. Розкладіть суміш у стерилізовані баночки та закрутіть. Не вкутуйте!

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