Особливістю кабачків сацебелі є ароматний, пряний соус. Вони такі смачні, що важко втриматися і не з'їсти всі ще до настання зими.
Цікаво Воно просто тане у роті: готуємо улюблене цукрове печиво, яке нагадає про дитинство
Кабачки сацебелі
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6 баночок по 0,5 літра
Приготування:
- Кабачки, бажано молоді, наріжте кільцями завтовшки до 0,5 сантиметра.
- Додайте соус, важливо не замінювати його іншим, це повинен бути саме сацебелі!
- Додайте часник (вичавіть через часникодавку) і всі інші інгредієнти, крім оцту. Поставте варити.
- Коли суміш почне кипіти, варіть її протягом 30 хвилин.
- Потім додайте оцет і варіть ще 15 хвилин.
- Скуштуйте страву і додайте ті інгредієнти, яких, на вашу думку, не вистачає.
- Розкладіть суміш у стерилізовані баночки та закрутіть. Не вкутуйте!