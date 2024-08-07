Кабачковая икра по-херсонски: идеальный рецепт на зиму

7 августа 2024, 15:59
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Источник:

Shuba

Кабачковая икра является любимой закруткой многих украинцев. Попробуйте в этом году приготовить ее по-херсонски.

Такая закрутка понравится всем. Ее невероятный аромат точно вас поразит.

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Кабачковая икра по-херсонски

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 1 килограмм моркови;
– 1 килограмм лука;
– 200 граммов масла;
– 100 граммов сахара;
– 200 граммов томатной пасты;
– 2 столовые ложки соли;
– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук и морковь почистьте и помойте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Кабачки нарежьте кубиками.
  2. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, время от времени помешивая.
  3. Добавьте морковь, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Всыпьте кабачки и тушите до мягкости 15 – 20 минут.
  4. Измельчите массу блендером до однородности. Добавьте сахар, соль, перец, томатную пасту и перемешайте.
  5. Доведите до кипения и готовьте на маленьком огне еще 5 минут.
  6. Горячую икру разложите в простерилизованные теплые банки и герметично закройте крышками.

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Автор: Ольга Котів