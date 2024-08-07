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Кабачковая икра по-херсонски

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 1 килограмм моркови;

– 1 килограмм лука;

– 200 граммов масла;

– 100 граммов сахара;

– 200 граммов томатной пасты;

– 2 столовые ложки соли;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Лук и морковь почистьте и помойте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Кабачки нарежьте кубиками. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, время от времени помешивая. Добавьте морковь, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Всыпьте кабачки и тушите до мягкости 15 – 20 минут. Измельчите массу блендером до однородности. Добавьте сахар, соль, перец, томатную пасту и перемешайте. Доведите до кипения и готовьте на маленьком огне еще 5 минут. Горячую икру разложите в простерилизованные теплые банки и герметично закройте крышками.

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