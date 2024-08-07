Такая закрутка понравится всем. Ее невероятный аромат точно вас поразит.
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Кабачковая икра по-херсонски
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Лук и морковь почистьте и помойте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Кабачки нарежьте кубиками.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, время от времени помешивая.
- Добавьте морковь, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Всыпьте кабачки и тушите до мягкости 15 – 20 минут.
- Измельчите массу блендером до однородности. Добавьте сахар, соль, перец, томатную пасту и перемешайте.
- Доведите до кипения и готовьте на маленьком огне еще 5 минут.
- Горячую икру разложите в простерилизованные теплые банки и герметично закройте крышками.