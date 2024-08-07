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Кабачкова ікра по-херсонськи

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 1 кілограм моркви;

– 1 кілограм цибулі;

– 200 грамів олії;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів томатної пасти;

– 2 столові ложки солі;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Цибулю і моркву почистьте й помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на великій терці. Кабачки наріжте кубиками. У глибокій пательні розігрійте олію. Обсмажте цибулю до прозорості, час від часу помішуючи. Додайте моркву, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин. Всипте кабачки та тушкуйте до м'якості 15 – 20 хвилин. Подрібніть масу блендером до однорідності. Додайте цукор, сіль, перець, томатну пасту і перемішайте. Доведіть до кипіння і готуйте на маленькому вогні ще 5 хвилин. Гарячу ікру розкладіть у простерилізовані теплі банки й герметично закрийте кришками.

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