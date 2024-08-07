Така закрутка смакуватиме всім. Її неймовірний аромат точно вас вразить.
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Кабачкова ікра по-херсонськи
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Цибулю і моркву почистьте й помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на великій терці. Кабачки наріжте кубиками.
- У глибокій пательні розігрійте олію. Обсмажте цибулю до прозорості, час від часу помішуючи.
- Додайте моркву, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин. Всипте кабачки та тушкуйте до м'якості 15 – 20 хвилин.
- Подрібніть масу блендером до однорідності. Додайте цукор, сіль, перець, томатну пасту і перемішайте.
- Доведіть до кипіння і готуйте на маленькому вогні ще 5 хвилин.
- Гарячу ікру розкладіть у простерилізовані теплі банки й герметично закрийте кришками.