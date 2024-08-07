Така закрутка смакуватиме всім. Її неймовірний аромат точно вас вразить.

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Кабачкова ікра по-херсонськи

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Цибулю і моркву почистьте й помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на великій терці. Кабачки наріжте кубиками.
  2. У глибокій пательні розігрійте олію. Обсмажте цибулю до прозорості, час від часу помішуючи.
  3. Додайте моркву, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин. Всипте кабачки та тушкуйте до м'якості 15 – 20 хвилин.
  4. Подрібніть масу блендером до однорідності. Додайте цукор, сіль, перець, томатну пасту і перемішайте.
  5. Доведіть до кипіння і готуйте на маленькому вогні ще 5 хвилин.
  6. Гарячу ікру розкладіть у простерилізовані теплі банки й герметично закрийте кришками.