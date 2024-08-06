Он точно пригодится зимой. Его приятная кислинка вас удивит.

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Соус ткемали

  • Время: 1 час 50 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Алычу переберите, уберите хвостики, а плоды тщательно промойте. Удалите косточки.
  2. Положите алычу в кастрюлю с толстым дном, немного разомните, чтобы выделился сок.
  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите еще 20 минут, после чего снимите с огня и дайте немного остыть.
  4. Далее измельчите алычу до однородной массы с помощью блендера. Верните смесь на огонь и варите на среднем огне еще 10 минут.
  5. Добавьте соль, сахар и специи. Попробуйте и отрегулируйте до желаемого вкуса.
  6. Чеснок почистите и пропустите через пресс. Добавьте в ткемали, перемешайте и варите на маленьком огне еще 5 минут.
  7. Соус разлейте в банки и закройте крышками. Переверните, укутайте одеялом и оставьте на сутки до полного остывания. Храните в прохладном месте.