Для приготовления нужны только самые простые ингредиенты. Вполне вероятно, они уже у вас есть.
Стоит попробовать Кулинарный шедевр за считанные гривны: готовим особенные кабачковые драники
Малосольные кабачки
- Время: 35 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Кабачки помойте, обсушите и почистьте. Зелень помойте. Кабачки нарежьте кубиками или кружочками.
- Простерилизуйте банки и заложите в них листья вишни, зонтики укропа и по 1 – 2 зубчика чеснока. Плотно выложите кабачки.
- Растворите соль и сахар в воде, поставьте на огонь, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Залейте маринадом кабачки.
- Накройте капроновыми крышками и оставьте при комнатной температуре на 12 – 14 часов. После этого попробуйте – если просолились, подавайте на стол. Если же нет, то оставьте еще на 8 – 10 часов.