Кабачкова ікра буде ще смачнішою. Вона точно сподобається всім вашим рідним.
Буде смачно Рецепт, який завжди вдається: готуємо фантастичні малосольні кабачки
Кабачкова ікра з майонезом
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Приготування:
- Кабачки та цибулю добре помийте. З кабачків відріжте хвостики, а цибулю почистьте. Поріжте все на невеликі шматки.
- Пропустіть кабачки та цибулю через м'ясорубку.
- Перекладіть суміш в каструлю і поставте на середній вогонь на 60 хвилин, постійно помішуючи, щоб випарувалась зайва рідина.
- Додайте решту інгредієнтів, крім оцту. Залиште варитися на повільному вогні ще 30 хвилин, постійно помішуючи.
- За дві хвилини до закінчення приготування додайте оцет і перемішайте.
- Розлийте у стерилізовані банки та закрутіть. Переверніть, вкутайте і залиште остигати. Зберігайте у темному прохолодному місці.