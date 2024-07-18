Кабачкова ікра буде ще смачнішою. Вона точно сподобається всім вашим рідним.

Буде смачно Рецепт, який завжди вдається: готуємо фантастичні малосольні кабачки

Кабачкова ікра з майонезом

  • Час: 2 години
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Кабачки та цибулю добре помийте. З кабачків відріжте хвостики, а цибулю почистьте. Поріжте все на невеликі шматки.
  2. Пропустіть кабачки та цибулю через м'ясорубку.
  3. Перекладіть суміш в каструлю і поставте на середній вогонь на 60 хвилин, постійно помішуючи, щоб випарувалась зайва рідина.
  4. Додайте решту інгредієнтів, крім оцту. Залиште варитися на повільному вогні ще 30 хвилин, постійно помішуючи.
  5. За дві хвилини до закінчення приготування додайте оцет і перемішайте.
  6. Розлийте у стерилізовані банки та закрутіть. Переверніть, вкутайте і залиште остигати. Зберігайте у темному прохолодному місці.