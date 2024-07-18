Такой вкуснятины вы еще не пробовали: рецепт кабачковой икры с майонезом

Кабачковая икра – любимая закрутка многих украинцев. Советуем попробовать приготовить ее с майонезом.

Кабачковая икра будет еще вкуснее. Она точно понравится всем вашим родным.

Будет вкусно Рецепт, который всегда удается: готовим фантастические малосольные кабачки

Кабачковая икра с майонезом

Время: 2 часа

2 часа Порций: 10

– 3 килограмма кабачков;– 500 граммов лука;– 200 граммов майонеза 72%;– 150 граммов томатной пасты;– 0,5 чайной ложки молотого перца;– 8 столовых ложек растительного масла;– 2 столовые ложки соли;– 2 столовые ложки сахара;– 2 столовые ложки уксуса 9%.

Приготовление:

Кабачки и лук хорошо помойте. С кабачков отрежьте хвостики, а лук почистьте. Порежьте все на небольшие куски. Пропустите кабачки и лук через мясорубку. Переложите смесь в кастрюлю и поставьте на средний огонь на 60 минут, постоянно помешивая, чтобы испарилась лишняя жидкость. Добавьте остальные ингредиенты, кроме уксуса. Оставьте вариться на медленном огне еще 30 минут, постоянно помешивая. За две минуты до окончания приготовления добавьте уксус и перемешайте. Разлейте в стерилизованные банки и закрутите. Переверните, укутайте и оставьте остывать. Храните в темном прохладном месте.