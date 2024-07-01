Ее сметут со стола за секунду: готовим идеальную кабачковую икру
1 июля 2024, 19:55Читати новину українською
Источник:"Главред"
Начался сезон кабачков, поэтому пора начать заготавливать их на зиму. В частности, советуем приготовить вкусную кабачковую икру.
Есть множество рецептов приготовления кабачковой икры. Советуем воспользоваться одним из самых простых, но очень удачных.
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Кабачковая икра
- Время: 55 минут
- Порций: 4
– 1 кабачок;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки томатного соуса;
– 1 чайная ложка сахара;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка уксуса.
Приготовление:
- Мелко нарежьте очищенный лук. Натрите очищенную морковь на терке. Обжарьте овощи на растительном масле.
- Добавьте томатный соус и перемешайте.
- Кабачок нарежьте на кубики и добавьте к общей массе.
- Затем добавьте измельченный чеснок, специи и тушите под крышкой примерно 30 минут.
- Переложите икру в глубокую миску, взбейте блендером, влейте уксус и хорошо перемешайте.
- Далее блюдо можно подавать на стол или закрыть в простерилизованные банки.