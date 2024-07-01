Ее сметут со стола за секунду: готовим идеальную кабачковую икру

1 июля 2024, 19:55
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Источник:

"Главред"

Начался сезон кабачков, поэтому пора начать заготавливать их на зиму. В частности, советуем приготовить вкусную кабачковую икру.

Есть множество рецептов приготовления кабачковой икры. Советуем воспользоваться одним из самых простых, но очень удачных.

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Кабачковая икра

  • Время: 55 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки томатного соуса;
– 1 чайная ложка сахара;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка уксуса.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте очищенный лук. Натрите очищенную морковь на терке. Обжарьте овощи на растительном масле.
  2. Добавьте томатный соус и перемешайте.
  3. Кабачок нарежьте на кубики и добавьте к общей массе.
  4. Затем добавьте измельченный чеснок, специи и тушите под крышкой примерно 30 минут.
  5. Переложите икру в глубокую миску, взбейте блендером, влейте уксус и хорошо перемешайте.
  6. Далее блюдо можно подавать на стол или закрыть в простерилизованные банки.
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Автор: Ольга Котів