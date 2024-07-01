Есть множество рецептов приготовления кабачковой икры. Советуем воспользоваться одним из самых простых, но очень удачных.

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Кабачковая икра

  • Время: 55 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте очищенный лук. Натрите очищенную морковь на терке. Обжарьте овощи на растительном масле.
  2. Добавьте томатный соус и перемешайте.
  3. Кабачок нарежьте на кубики и добавьте к общей массе.
  4. Затем добавьте измельченный чеснок, специи и тушите под крышкой примерно 30 минут.
  5. Переложите икру в глубокую миску, взбейте блендером, влейте уксус и хорошо перемешайте.
  6. Далее блюдо можно подавать на стол или закрыть в простерилизованные банки.