Є безліч рецептів приготування кабачкової ікри. Радимо скористатися одним з найпростіших, але дуже вдалих.

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Кабачкова ікра

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Дрібно наріжте очищену цибулю. Натріть очищену моркву на тертці. Обсмажте овочі на олії.
  2. Додайте томатний соус та перемішайте.
  3. Кабачок наріжте на кубики та додайте до загальної маси.
  4. Потім додайте подрібнений часник, спеції та тушкуйте під кришкою приблизно 30 хвилин.
  5. Перекладіть ікру в глибоку миску, збийте блендером, влийте оцет і добре перемішайте.
  6. Далі страву можна подавати на стіл чи закрити у простерилізовані банки.