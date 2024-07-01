Домашний консервированный горошек будет вкуснее, чем магазинный. Кроме этого вы будете уверены в его качестве.
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Консервированный горошек
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Воду вскипятите, всыпьте в кипяток горошек и варите до мягкости. На это уйдет примерно 30 минут.
- В отдельной кастрюле соль и сахар растворите в литре воды, доведите до кипения и влейте уксус.
- Банки для консервации заранее простерилизуйте в духовке, микроволновой печи или кастрюле. Разложите в них горошек шумовкой, после чего залейте маринадом.
- На водяной бане подогрейте банки с горошком в течение 30 минут, после чего закатайте крышками.
- Укутайте банки теплым одеялом, дайте им остыть и настояться. Употреблять горошек можно уже через 3 дня.