Домашний консервированный горошек будет вкуснее, чем магазинный. Кроме этого вы будете уверены в его качестве.

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Консервированный горошек

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Воду вскипятите, всыпьте в кипяток горошек и варите до мягкости. На это уйдет примерно 30 минут.
  2. В отдельной кастрюле соль и сахар растворите в литре воды, доведите до кипения и влейте уксус.
  3. Банки для консервации заранее простерилизуйте в духовке, микроволновой печи или кастрюле. Разложите в них горошек шумовкой, после чего залейте маринадом.
  4. На водяной бане подогрейте банки с горошком в течение 30 минут, после чего закатайте крышками.
  5. Укутайте банки теплым одеялом, дайте им остыть и настояться. Употреблять горошек можно уже через 3 дня.