Домашний консервированный горошек будет вкуснее, чем магазинный. Кроме этого вы будете уверены в его качестве.

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Консервированный горошек

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 килограмма молодого горошка;

– 3 литра воды;

– 50 миллилитров уксуса 6 – 9%;

– 70 граммов сахара;

– 70 граммов соли.

Приготовление:

Воду вскипятите, всыпьте в кипяток горошек и варите до мягкости. На это уйдет примерно 30 минут. В отдельной кастрюле соль и сахар растворите в литре воды, доведите до кипения и влейте уксус. Банки для консервации заранее простерилизуйте в духовке, микроволновой печи или кастрюле. Разложите в них горошек шумовкой, после чего залейте маринадом. На водяной бане подогрейте банки с горошком в течение 30 минут, после чего закатайте крышками. Укутайте банки теплым одеялом, дайте им остыть и настояться. Употреблять горошек можно уже через 3 дня.

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