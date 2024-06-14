Удивительно просто: готовим фантастическую кабачковую икру
14 июня 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Наступил сезон кабачков, так что самое время приготовить из них икру. Ее удивительный вкус вас удивит.
Кабачковая икра готовится очень просто. Обязательно попробуйте сделать ее по этому рецепту.
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Кабачковая икра
- Время: 2 часа
- Порций: 4
– 2 красные болгарские перцы;
– 0,25 стакана растительного масла;
– 1 кабачок;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки пасты из перцев анчо;
– 1 пучок кинзы;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте гриль до высокой температуры. Положите болгарский перец и кабачки на смазанную маслом решетку. Жарьте перцы, периодически переворачивая, 15 – 20 минут, а кабачки – 25 – 30 минут. Затем переложите овощи в большую миску и плотно накройте полиэтиленовой пленкой. Оставьте на 15 минут.
- С перцев снимите кожицу, уберите плодоножки и семена. С кабачков также удалите кожуру и плодоножки. Измельчите овощи блендером.
- Разогрейте масло в средней кастрюле на среднем огне, добавьте лук и готовьте до мягкости. Добавьте кабачковое пюре и пасту из острого перца, перемешайте. Уменьшите огонь до минимума и готовьте, помешивая, 20 – 30 минут.
- Снимите с огня. Добавьте измельченную кинзу, соль и черный перец. Дайте остыть примерно 1 час.