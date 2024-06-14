Кабачковая икра готовится очень просто. Обязательно попробуйте сделать ее по этому рецепту.

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Кабачковая икра

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разогрейте гриль до высокой температуры. Положите болгарский перец и кабачки на смазанную маслом решетку. Жарьте перцы, периодически переворачивая, 15 – 20 минут, а кабачки – 25 – 30 минут. Затем переложите овощи в большую миску и плотно накройте полиэтиленовой пленкой. Оставьте на 15 минут.
  2. С перцев снимите кожицу, уберите плодоножки и семена. С кабачков также удалите кожуру и плодоножки. Измельчите овощи блендером.
  3. Разогрейте масло в средней кастрюле на среднем огне, добавьте лук и готовьте до мягкости. Добавьте кабачковое пюре и пасту из острого перца, перемешайте. Уменьшите огонь до минимума и готовьте, помешивая, 20 – 30 минут.
  4. Снимите с огня. Добавьте измельченную кинзу, соль и черный перец. Дайте остыть примерно 1 час.