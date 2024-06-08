Почему лучше всего использовать молодые плоды: как приготовить кабачковую икру на зиму
8 июня 2024, 12:24Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Кабачки – универсальные овощи. Их можно жарить, запекать и мариновать, а также следует обязательно сделать закрутку на зиму.
Ароматная кабачковая икра – вкусная закуска к любым основным и первым блюдам. Лучше всего использовать молодые кабачки с тонкой кожурой и мягкими семенами внутри, именно тогда у икры будет нежный вкус.
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Икра из кабачков на зиму
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 2 килограмма кабачков;
– 1 красный перец;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 морковь;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 100 грамм томатной пасты;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 2 столовые ложки сахара;
– пол чайной ложки острого перца;
– 2 чайные ложки соли.
Приготовление:
- Цуккини помойте, обрежьте кончики, почистите от кожуры (молодые кабачки чистить ненужно).
- Разрежьте вдоль и удалите семена.
- Удалите семена из перцев.
- Почистите лук и чеснок.
- Все овощи пропустите через мясорубку и выложите в большую кастрюлю.
- Почистите и натрите морковь, добавьте ее в кастрюлю к овощам.
- Добавьте остальные ингредиенты: масло, томатную пасту, уксус, сахар, острый перец и соль.
- Доведите до кипения, затем варите на медленном огне, не накрывая крышкой, примерно 1 час, периодически помешивая.
- Разлейте по стерилизованным и сухим банкам и сразу закройте. Стерилизуйте банки на водяной бане примерно 15 минут с момента закипания воды.