Ароматна кабачкова ікра – смачна закуска до будь-яких основних та перших страв. Найкраще використати молоді кабачки з тонкою шкіркою та м’яким насінням всередині, саме тоді в ікри буде ніжний смак.
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Ікра з кабачків на зиму
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Цукіні помийте, обріжете кінчики, почистіть від шкірки (молоді кабачки чистити непотрібно).
- Розріжте вздовж і видаліть насіння.
- Видаліть насіння з перців.
- Почистіть цибулю і часник.
- Всі овочі пропустіть через м'ясорубку і викладіть у велику каструлю.
- Почистіть і натріть моркву, додайте її в каструлю до овочів.
- Додайте решту інгредієнтів: олію, томатну пасту, оцет, цукор, гострий перець і сіль.
- Доведіть до кипіння, потім варіть на повільному вогні, не накриваючи кришкою, приблизно 1 годину, періодично помішуючи.
- Розлийте по стерилізованим і сухим банкам і відразу закрийте. Стерилізуйте банки на водяній бані приблизно 15 хвилин з моменту закипання води.