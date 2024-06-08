Ароматна кабачкова ікра – смачна закуска до будь-яких основних та перших страв. Найкраще використати молоді кабачки з тонкою шкіркою та м’яким насінням всередині, саме тоді в ікри буде ніжний смак.

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Ікра з кабачків на зиму

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– 1 червоний перець;

– 1 цибулина;

– 3 зубчики часнику;

– 1 морква;

– 2 столові ложки олії;

– 100 грамів томатної пасти;

– 1 столова ложка оцту;

– 2 столові ложки цукру;

– пів чайної ложки гострого перцю;

– 2 чайні ложки солі.

Приготування:

Цукіні помийте, обріжете кінчики, почистіть від шкірки (молоді кабачки чистити непотрібно). Розріжте вздовж і видаліть насіння. Видаліть насіння з перців. Почистіть цибулю і часник. Всі овочі пропустіть через м'ясорубку і викладіть у велику каструлю. Почистіть і натріть моркву, додайте її в каструлю до овочів. Додайте решту інгредієнтів: олію, томатну пасту, оцет, цукор, гострий перець і сіль. Доведіть до кипіння, потім варіть на повільному вогні, не накриваючи кришкою, приблизно 1 годину, періодично помішуючи. Розлийте по стерилізованим і сухим банкам і відразу закрийте. Стерилізуйте банки на водяній бані приблизно 15 хвилин з моменту закипання води.

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