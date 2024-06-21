Из того, что есть на каждом огороде: готовим сказочно вкусную кабачковую запеканку

21 июня 2024, 19:59
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Источник:

yuliia.senych

Если не знаете, что приготовить из кабачков, воспользуйтесь этим рецептом. Такая запеканка поразит всех своим восхитительным вкусом.

Кроме этого, ее очень просто готовить. Нужные ингредиенты есть практически в каждом холодильнике.

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Кабачковая запеканка

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 2 картофелины;
– 1 лук;
– 2 моркови;
– 3 яйца;
– 3 столовые ложки муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 200 граммов сыра;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как приготовить кабачковую запеканку: видео

Приготовление:

  1. Кабачок, картофель и морковь натрите на крупной терке и выжмите лишнюю жидкость. Соедините в глубокой посуде вместе с измельченным луком.
  2. Добавьте яйца, муку, соль и натертый сыр. В конце добавьте разрыхлитель и масло, хорошо перемешайте.
  3. Форму смажьте растительным маслом и выложите тесто.
  4. Отправьте запеканку в разогретую до 200 градусов духовку на 45 – 55 минут. По желанию сверху посыпьте сыром.

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Автор: Ольга Котів