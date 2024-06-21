Кроме этого, ее очень просто готовить. Нужные ингредиенты есть практически в каждом холодильнике.

Будет вкусно Вкуснее чем печеночный: элементарный рецепт кабачкового торта, который поразит всех

Кабачковая запеканка

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить кабачковую запеканку: видео

Приготовление:

  1. Кабачок, картофель и морковь натрите на крупной терке и выжмите лишнюю жидкость. Соедините в глубокой посуде вместе с измельченным луком.
  2. Добавьте яйца, муку, соль и натертый сыр. В конце добавьте разрыхлитель и масло, хорошо перемешайте.
  3. Форму смажьте растительным маслом и выложите тесто.
  4. Отправьте запеканку в разогретую до 200 градусов духовку на 45 – 55 минут. По желанию сверху посыпьте сыром.