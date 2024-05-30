Эта аппетитная летняя закуска станет отличной заменой тяжелым мясным блюдам. Советуем обязательно ее приготовить.

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Торт из кабачков

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 – 600 граммов молодых кабачков;

– 2 яйца;

– 1 пучок зеленого лука;

– соль, перец по вкусу;

– 3 – 4 помидора;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка измельченного укропа;

– 60 граммов сыра;

– петрушка для украшения;

– масло для жарки.

Приготовление:

Кабачки натрите на крупной терке, посолите, перемешайте и хорошо отожмите сок. Добавьте яйца и перемешайте. Далее высыпьте муку и добавьте измельченный зеленый лук. Посолите по вкусу. Тесто должно получиться в меру густым, как на оладьи. На разогретую сковороду налейте масло и выложите кабачковую массу, распределив по всему дну, чтобы получился блинчик. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. То же самое сделайте с оставшимся тестом. Дайте блинам остыть. Тем временем в миске соедините майонез, сметану, укроп и пропущенный через пресс чеснок. Соберите торт. Смажьте соусом кабачковый корж, сверху выложите кружочки помидоров, посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром. Продолжайте, пока блины не закончатся. Верхний блинчик смажьте соусом и украсьте измельченной петрушкой и помидорами. Готовый торт поставьте в холодильник на 2 часа.

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