Эта аппетитная летняя закуска станет отличной заменой тяжелым мясным блюдам. Советуем обязательно ее приготовить.

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Торт из кабачков

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите, перемешайте и хорошо отожмите сок. Добавьте яйца и перемешайте.
  2. Далее высыпьте муку и добавьте измельченный зеленый лук. Посолите по вкусу. Тесто должно получиться в меру густым, как на оладьи.
  3. На разогретую сковороду налейте масло и выложите кабачковую массу, распределив по всему дну, чтобы получился блинчик. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. То же самое сделайте с оставшимся тестом. Дайте блинам остыть.
  4. Тем временем в миске соедините майонез, сметану, укроп и пропущенный через пресс чеснок.
  5. Соберите торт. Смажьте соусом кабачковый корж, сверху выложите кружочки помидоров, посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром. Продолжайте, пока блины не закончатся.
  6. Верхний блинчик смажьте соусом и украсьте измельченной петрушкой и помидорами. Готовый торт поставьте в холодильник на 2 часа.