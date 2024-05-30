Эта аппетитная летняя закуска станет отличной заменой тяжелым мясным блюдам. Советуем обязательно ее приготовить.
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Торт из кабачков
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите, перемешайте и хорошо отожмите сок. Добавьте яйца и перемешайте.
- Далее высыпьте муку и добавьте измельченный зеленый лук. Посолите по вкусу. Тесто должно получиться в меру густым, как на оладьи.
- На разогретую сковороду налейте масло и выложите кабачковую массу, распределив по всему дну, чтобы получился блинчик. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. То же самое сделайте с оставшимся тестом. Дайте блинам остыть.
- Тем временем в миске соедините майонез, сметану, укроп и пропущенный через пресс чеснок.
- Соберите торт. Смажьте соусом кабачковый корж, сверху выложите кружочки помидоров, посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром. Продолжайте, пока блины не закончатся.
- Верхний блинчик смажьте соусом и украсьте измельченной петрушкой и помидорами. Готовый торт поставьте в холодильник на 2 часа.