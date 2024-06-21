Окрім цього, її дуже просто готувати. Потрібні інгредієнти є практично в кожному холодильнику.

Буде смачно Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх

Кабачкова запіканка

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Дивіться, як приготувати кабачкову запіканку: відео

Приготування:

  1. Кабачок, картоплю і моркву натріть на великій терці та вичавіть зайву рідину. З'єднайте в глибокій посудині разом з подрібненою цибулею.
  2. Додайте яйця, борошно, сіль і натертий сир. В кінці додайте розпушувач і олію, добре перемішайте.
  3. Форму змастіть олією і викладіть тісто.
  4. Відправте запіканку в розігріту до 200 градусів духовку на 45 – 55 хвилин. За бажанням зверху посипте сиром.