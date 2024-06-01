Раз, два – и готово: как приготовить фантастически вкусную кабачковую запеканку
1 июня 2024, 21:35Читати новину українською
Источник:Shuba
Кабачковая запеканка готовится очень просто. Однако ее вкус вас приятно удивит.
Такое легкое блюдо подходит и к ужину, и к перекусу. Обязательно воплотите в жизнь этот элементарный рецепт.
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Кабачковый пирог
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 кабачок;
– 130 граммов муки;
– 100 граммов сыра;
– 1 луковица;
– 2 яйца;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 12 граммов разрыхлителя;
– соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Лук почистьте и тоже натрите к кабачку.
- Добавьте муку, разрыхлитель и измельченную зелень.
- Отдельно взбейте яйца в крутую пену, влейте масло и снова взбейте.
- Соедините кабачки и яйца, добавьте натертый сыр, соль, перец и перемешайте.
- Вылейте массу в форму, застеленную пергаментом, который дополнительно можно смазать маслом. Запекайте 40 минут при температуре 180 градусов до зарумянивания.