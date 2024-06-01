Така легка страва пасує і до вечері, і до перекусу. Обов'язково втільте в життя цей елементарний рецепт.
Варто спробувати Справжній хіт цього літа: приготуйте кабачки з фаршем у клярі
Кабачковий пиріг
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Кабачок помийте і натріть на грубій терці. Цибулю почистьте і теж натріть до кабачка.
- Додайте борошно, розпушувач і подрібнену зелень.
- Окремо збийте яйця у круту піну, влийте олію і знову збийте.
- З'єднайте кабачки та яйця, додайте натертий сир, сіль, перець і перемішайте.
- Вилийте масу в форму, застелену пергаментом, який додатково можна змастити олією. Запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів до зарум’янення.