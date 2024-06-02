Кулинарный шедевр за считанные гривны: готовим особенные кабачковые драники

Из кабачков можно приготовить ряд вкусных блюд. В частности, особого внимания заслуживают драники.

Кабачковые драники готовятся просто элементарно. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

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Кабачковые драники с фаршем в кляре

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

– 3 кабачка;– 1 луковица;– 2 яйца;– 2 зубчика чеснока;– 120 граммов муки;– соль, перец, зелень, сметана, масло по вкусу.

Приготовление:

Кабачки помойте и почистьте. Натрите на средней терке и отожмите лишний сок. Почистьте лук и чеснок. Натрите их к кабачкам на мелкой терке. Добавьте яйца, муку, соль, перец и помытую, мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом и выложите массу ложкой, формируя оладьи. Осторожно переворачивайте лопаткой. Жарьте до золотистой корочки. Готовое блюдо подавайте со сметаной.