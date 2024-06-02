Кулинарный шедевр за считанные гривны: готовим особенные кабачковые драники

2 июня 2024, 16:06
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Источник:

Shuba

Из кабачков можно приготовить ряд вкусных блюд. В частности, особого внимания заслуживают драники.

Кабачковые драники готовятся просто элементарно. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

Стоит попробовать Настоящий хит этого лета: приготовьте кабачки с фаршем в кляре

Кабачковые драники с фаршем в кляре

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 кабачка;
– 1 луковица;
– 2 яйца;
– 2 зубчика чеснока;
– 120 граммов муки;
– соль, перец, зелень, сметана, масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и почистьте. Натрите на средней терке и отожмите лишний сок.
  2. Почистьте лук и чеснок. Натрите их к кабачкам на мелкой терке.
  3. Добавьте яйца, муку, соль, перец и помытую, мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду с маслом и выложите массу ложкой, формируя оладьи. Осторожно переворачивайте лопаткой. Жарьте до золотистой корочки.
  5. Готовое блюдо подавайте со сметаной.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.
Автор: Ольга Котів