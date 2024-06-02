Кулинарный шедевр за считанные гривны: готовим особенные кабачковые драники
2 июня 2024, 16:06Читати новину українською
Источник:Shuba
Из кабачков можно приготовить ряд вкусных блюд. В частности, особого внимания заслуживают драники.
Кабачковые драники готовятся просто элементарно. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.
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Кабачковые драники с фаршем в кляре
- Время: 45 минут
- Порций: 6
– 3 кабачка;
– 1 луковица;
– 2 яйца;
– 2 зубчика чеснока;
– 120 граммов муки;
– соль, перец, зелень, сметана, масло по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки помойте и почистьте. Натрите на средней терке и отожмите лишний сок.
- Почистьте лук и чеснок. Натрите их к кабачкам на мелкой терке.
- Добавьте яйца, муку, соль, перец и помытую, мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом и выложите массу ложкой, формируя оладьи. Осторожно переворачивайте лопаткой. Жарьте до золотистой корочки.
- Готовое блюдо подавайте со сметаной.