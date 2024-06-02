Кабачкові деруни готуються просто елементарно. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.
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Кабачкові деруни
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Кабачки помийте і почистьте. Натріть на середній тертці та відтисніть зайвий сік.
- Почистьте цибулю і часник. Натріть їх до кабачків на дрібній тертці.
- Додайте яйця, борошно, сіль, перець і помиту, дрібно нарізану зелень. Добре перемішайте.
- Розігрійте пательню з олією і викладіть масу ложкою, формуючи оладки. Обережно перевертайте лопаткою. Смажте до золотавої скоринки.
- Готову страву подавайте зі сметаною.