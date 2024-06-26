Гениальное блюдо из кабачков: рецепт лепешки с курицей на сковороде
26 июня 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:tanita_litvinova
Кабачковые лепешки с курицей идеально подойдут к завтраку или быстрому перекусу. Ведь они готовятся очень просто.
Если ищете, что вкусного приготовить из кабачков, воспользуйтесь этим рецептом. Вам точно понравится.
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Кабачковая лепешка с курицей
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 400 граммов кабачков;
– 2 яйца;
– 100 граммов муки;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 3 зубчика чеснока;
– 5 веточек укропа;
– 1 чайная ложка соли;
– перец по вкусу.
Начинка:
– 300 граммов куриного филе;
– 200 граммов сыра;
– 1 луковица;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 2 чайные ложки горчицы;
– 100 граммов зеленого лука;
– соль, перец по вкусу.
Смотрите, как готовить кабачковую лепешку с курицей: видео
Приготовление:
- Кабачки натрите и переложите в дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
- Для начинки лук нарежьте, а чеснок измельчите. Куриное филе нарежьте маленькими кусочками. Поджарьте все до готовности на небольшом количестве масла. Доведите до вкуса солью и перцем.
- Нарежьте отдельно зеленый лук и укроп. Сыр натрите на терке.
- К натертым кабачкам добавьте яйца, сметану, половину натертого сыра, соль и молотый перец. Перемешайте, добавьте муку и снова перемешайте.
- К готовой начинке добавьте зеленый лук, а к тесту – нарезанный укроп, горчицу и перемешайте.
- Хорошо разогрейте масло на сковороде. Выложите часть теста в виде лепешки. Жарьте 4 – 5 минут и накройте крышкой.
- Когда по кругу появится золотистая корочка, а поверхность станет матовой, выложите часть тертого сыра, начинку и снова посыпьте тертым сыром. Сверните в виде конверта и накройте крышкой. Готовьте 5 – 7 минут. Повторите все этапы жарки с оставшимся кабачковым тестом и начинкой.