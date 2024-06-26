Гениальное блюдо из кабачков: рецепт лепешки с курицей на сковороде

26 июня 2024, 18:59
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Источник:

tanita_litvinova

Кабачковые лепешки с курицей идеально подойдут к завтраку или быстрому перекусу. Ведь они готовятся очень просто.

Если ищете, что вкусного приготовить из кабачков, воспользуйтесь этим рецептом. Вам точно понравится.

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Кабачковая лепешка с курицей

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты для теста:
– 400 граммов кабачков;
– 2 яйца;
– 100 граммов муки;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 3 зубчика чеснока;
– 5 веточек укропа;
– 1 чайная ложка соли;
– перец по вкусу.
Начинка:
– 300 граммов куриного филе;
– 200 граммов сыра;
– 1 луковица;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 2 чайные ложки горчицы;
– 100 граммов зеленого лука;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как готовить кабачковую лепешку с курицей: видео

Приготовление:

  1. Кабачки натрите и переложите в дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
  2. Для начинки лук нарежьте, а чеснок измельчите. Куриное филе нарежьте маленькими кусочками. Поджарьте все до готовности на небольшом количестве масла. Доведите до вкуса солью и перцем.
  3. Нарежьте отдельно зеленый лук и укроп. Сыр натрите на терке.
  4. К натертым кабачкам добавьте яйца, сметану, половину натертого сыра, соль и молотый перец. Перемешайте, добавьте муку и снова перемешайте.
  5. К готовой начинке добавьте зеленый лук, а к тесту – нарезанный укроп, горчицу и перемешайте.
  6. Хорошо разогрейте масло на сковороде. Выложите часть теста в виде лепешки. Жарьте 4 – 5 минут и накройте крышкой.
  7. Когда по кругу появится золотистая корочка, а поверхность станет матовой, выложите часть тертого сыра, начинку и снова посыпьте тертым сыром. Сверните в виде конверта и накройте крышкой. Готовьте 5 – 7 минут. Повторите все этапы жарки с оставшимся кабачковым тестом и начинкой.

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Автор: Ольга Котів